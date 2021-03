Lif oranı yüksek 10 besin

Diyet yaparken en yakın arkadaşımız olan lifli yiyecekler, kan şekerini dengeler, kolestrolü düşürür, ideal kiloya ulaşmada yardımcı olur.

Yalnızca tahıllı gıdalarda değil, gün içinde yediğimiz pek çok sebze, meyve ve baklagilde de bol miktarda lif bulunur. Gün içinde tüketilmesi tavsiye edilen ortalama lif miktarı, bir yetişkin için 25-30 gramdır.



İşte her an ulaşabileceğiniz, lif zengini 10 yiyecek:

ELMA: Orta büyüklükte bir elma yaklaşık 4 gram lif içerir. Özellikle kabuğu zengin lif kaynağıdır.

İçerdiği kuersetin ve C vitamini sayesinde, kolon kanseri ve akciğer kanseri başta olmak üzere kansere yakalanma riskini azaltır.

Elma kabuğunda bulunan çözünmez posa su tutarak sindirim yolunun temizlenmesini sağlar, kolon kanseri riskini azaltır.



ARMUT: Orta büyüklükte bir armut, 5.5 gram lif içerir.

Kan basıncının yükselmesini engeller.

İçeriğinde bakır ve C vitamini bulunan armut, hücreleri korumasından dolayı kanseri önler. Pektin içeriği ile de kötü kolesterolün düşmesini sağlar



ROKOLİ

Bir porsiyonunda yaklaşık 5 gram lif bulunduran brokoli, aynı zamanda C ve K vitamini açısından da oldukça zengin bir sebzedir. Brokoliyi tüketirken fazla haşlamamaya dikkat ederek, lif oranını maksimumda muhafaza edebilirsiniz.



BULGUR: Pirinç yerine bulgur tercih edildiğinde, bir porsiyondan 3.5 gram lif alınır. Bulgur çinko, magnezyum, krom gibi mineralleri, diyet posasını, ayrıca da B12 dışındaki bütün B vitamini maddelerini içermektedir. İçerdiği folik asitten dolayı, çocuk ve hamile kadınlar için çok önemli bir gıda maddesidir

TAZE FASULYE: Lif ve protein deposu olan taze fasulyenin yarım porsiyonu, 10 gram lif içerir. Günlük protein gereksiniminin bir kısmını karşılayan yeşil fasulye ayrıca, A vitamini, C vitamini, K vitamini, B6 vitamini ve folik asit almak için de kolay bir kaynaktır. Ayrıca bol miktarda kalsiyum, potasyum ve bakır içerir.



HAVUÇ

MÜTHİŞ bir A vitamini deposu olan havuç aynı zamanda zengin bir lif kaynağıdır. Orta boy bir havuçta yaklaşık 3.5 gram lif bulunurken, yarım porsiyon pişmiş havuçta 2.3 gram lif bulunur.



AHUDUDU

KENDİSİ küçük, etkisi büyük ahududunun yarım su bardağı 4 gram lif içerir. Ahududu aynı zamanda vücuttaki toksinlerin de dışarı atılmasına yardımcı olur.



ISPANAK

BİR demet çiğ ıspanakta 7.5 gram lif bulunur. Ispanak bol miktarda C, E ve B vitaminleri, magnezyum, demir ve kalsiyum içerir. İçerdiği A vitamini nedeniyle göz sağlığı için yararlıdır. Sağlık açısından önemli bir risk olan pıhtılaşmayı yavaşlatır, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.



BRÜKSEL LAHANASI

HER bir parçasında 0.5 gram lif vardır. Antioksidanlar bakımından zengin olan Brüksel lahanası gerçek anlamda C ve K vitamini deqosudur. Vücutta enflamasyonu azaltırken, kan şekerini düzenlemeye de yardımcı olur.



KİNOA

KİNOA aslında tahıl değil, teknik olarak bir tohumdur ancak buna rağmen muhteşem bir lif kaynağıdır. Bir porsiyon pişmiş kinoada 5.2 gram lif bulunur. Bir porsiyon kinoa ayrıca 8.1 gram da protein içerir.