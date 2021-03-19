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Haberler Yaşam Bir köy yangına teslim oldu!

Bir köy yangına teslim oldu!

Bir köy yangına teslim oldu!

19.3.2021

ARTVİN'İN Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde önceki gün çıkan, 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıkların yandığı, 30 dolayında büyükbaş hayvanın telef olduğu yangın, dün sabaha karşı yağmurun da etkisiyle söndürüldü.

Korku dolu anların yaşandığı köyde oluşan zarar, gün ağarınca ortaya çıktı. Yangının söndürülmesinin ardından terk ettikleri evlerine geri dönen vatandaşlar, geriye kalan eşyalarını aradı. Kızılay ekipleri vatandaşlara su, gıda ve diğer ihtiyaç malzemeleri dağıtırken AFAD ekipleri de köyde çadırlar kurdu.

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