Cildin ve uykunun en iyi dostu ceviz

SAĞLIKLI yağlar, lif, vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin olan ceviz, tam bir şifa deposu.

İç cevizin etrafını saran zarda, E vitamini, melatonin ve polifenol adı verilen bileşikler antioksidan özelliği sağlar. Düzenli tüketildiğinde cevizin faydaları artar ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Cildin uzun süre parlamasını sağlar ve ciltte kırışıklık oluşumunu engeller. Ceviz tüketimi melatonin seviyesini yükselterek uyku kalitesini artırır.