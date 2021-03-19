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Haberler Yaşam Dualar 16 yaşındaki Ayberk için

Dualar 16 yaşındaki Ayberk için

Dualar 16 yaşındaki Ayberk için

19.3.2021

İZMİR'İN Tire ilçesinde, 10 Şubat günü motosikletiyle trafik kazası geçiren 16 yaşındaki lise öğrencisi Ayberk Kardeş beyin kanaması sonrasında girdiği komadan halen çıkamadı. Ailesini ve sevdiklerini umutlandıran haber ise uzun bir sürenin ardından tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ndeki doktorlarından geldi.

'SAVAŞÇI RUHA SAHİP'

YOĞUN bakımda solunum cihazına bağlı tedavi gören genç, bilinci kapalı olmasına rağmen makine yardımı olmadan nefes almaya başladı. 1 ayı aşkın süredir umutlu bekleyişini sürdüren baba Necdet Kardeş, "Vücudundaki kırıklar için girdiği ameliyat başarılı geçti. Doktorları yaşanan gelişmeden son derece memnun. Oğlumun iyileşme yolunda önemli bir adım attığını söylüyorlar. Kendi kendine nefes almaya başlaması hepimizi sevince boğdu. İnşallah güzel gelişmelerin devamı gelecek. O, savaşçı ruha sahip biri. Gözlerini açacak ve yaşam savaşını kazanacak. Dualarınıza ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

NADİR UYSAL

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