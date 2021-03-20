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Haberler Yaşam Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Son dakika... 'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 06.09 olarak belirtilirken derinliği 112.40 km olarak kaydedildi

Ege'de korkutan deprem!

20.03.2021, 08:30

Son dakika... AFAD'da yer alan bilgilere göre Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 06.09 olarak belirtilirken derinliği 112.40 km olarak kaydedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.03.20 06:11:49 35.7425 26.9702 2.9 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.20 06:09:07 35.5180 27.1660 26.2 -.- 3.9 4.0 AKDENIZ İlksel
2021.03.20 05:41:44 38.5947 31.8273 6.4 -.- 1.4 -.- TURGUT-YUNAK (KONYA) İlksel
2021.03.20 05:16:47 36.8272 35.9652 8.9 -.- 2.7 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel


2021.03.20 04:45:10 37.8177 27.0078 8.5 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.20 04:25:06 38.8518 43.5418 5.0 -.- 3.1 3.2 BAGDASAN-(VAN) İlksel
2021.03.20 03:35:06 40.1148 35.0852 5.0 -.- 2.4 2.4 YENIKOY-ALACA (CORUM) İlksel
2021.03.20 02:08:04 37.1900 27.8592 5.8 -.- 2.0 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.03.20 01:39:42 36.3552 27.7277 68.9 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.20 01:27:35 37.6058 30.0518 8.0 -.- 2.0 -.- YARIKOY-(BURDUR) İlksel
2021.03.20 00:58:08 36.8923 34.4247 1.5 -.- 3.2 3.1 AKARCA-MEZITLI (MERSIN) İlksel
2021.03.20 00:29:59 38.0415 27.1307 5.0 -.- 1.3 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel

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