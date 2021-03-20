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Haberler Yaşam İzmir klasiği!

klasiği!

İzmir klasiği!

20.3.2021

İZMİR'DE her yağmurdan sonra görülen su baskını manzaraları son yağışlarda da yaşandı. Önceki geceden itibaren etkili olan sağanak yağmur sebebiyle kentin birçok noktasında olumsuzluklar yaşanırken, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda birçok dükkanı yine su bastı. Çaresiz kalan esnaf isyan etti.

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