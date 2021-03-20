İzmir klasiği!

İZMİR'DE her yağmurdan sonra görülen su baskını manzaraları son yağışlarda da yaşandı. Önceki geceden itibaren etkili olan sağanak yağmur sebebiyle kentin birçok noktasında olumsuzluklar yaşanırken, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda birçok dükkanı yine su bastı. Çaresiz kalan esnaf isyan etti.