Susurluk avukatı evinde ölü bulundu

SUSURLUK avukatlarından İsmail Kavşut (60) evinde ölü bulundu. Kavşut'tan haber alamayan yakınları, evine girdiklerinde acı tablo ile karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden ekipler avukatın yaşamını yitirdiği belirledi. Kavşut, 1996'da Susurluk'ta Abdullah Çatlı ile birlikte 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada kamyon şoförü Hasan Gökçe'nin avukatlığını yapmıştı.
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