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Haberler Yaşam 15 yaşında kalbine yenildi

15 yaşında kalbine yenildi

15 yaşında kalbine yenildi

21.3.2021

KOCAELİ'NİN Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Elif Erdağı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kalp ritim bozukluğu olan Elif Erdağı, ablasının çocuklarını parkta oynattığı esnada fenalaşarak yere yığıldı. Kaldırıldığı hastanede 6 kez kalbi duran genç kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erdağı'nın kalp krizi sebebi ile yaşamını yitirdiği belirlenirken 2013 yılında ablasının da kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenazede Elif Erdağı'nın tabutuna sarılan arkadaşları ise gözyaşlarına boğuldu.
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