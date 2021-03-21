Bilim Kurulu üyesi uyardı: 'Bu hızla devam ederse...'

6-12 Mart tarihlerinde 25 olan çok yüksek riskli il sayısına 14 il daha eklendi. İzmir, Ankara, Antalya, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Bolu, Çankırı, Çorum, Niğde, Erzincan, Iğdır ve Malatya geçen haftadan bu yana vaka artışlarıyla çok yüksek riskli il kategorisine girdi.



MAVİ İL KALMAYABİLİR

100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı 20'nin altında olan iller düşük riskli (mavi) kategoride yer alıyor. Vaka sayılarındaki artış aynı hızla devam ederse Türkiye'de düşük riskli iller arasında yer alan 7 ilden 6'sı orta risk grubuna geçebilir. Günde yalnızca ortalama 6 vaka tespit edilen ve haftalık 100 bin kişiye düşen vaka sayısı 10'un altında olan Şırnak'ın ise orta risk grubuna geçiş yapması beklenmiyor.





YOĞUN BAKIMLARDA KADEMELİ ARTIŞ

Kontrollü yeni normal sürecinde vaka sayılarındaki artış yoğun bakımlar ve yatak doluluk oranlarına da yansıdı. Şubat ayına kıyasla yoğun bakımlarda doluluk geçen aya göre yüzde 59'dan 66'ya yükseldi. Yatak doluluk oranı yüzde 45'ten 51'e çıktı.



4 KAT FAZLA VAKA VAR

SABAH'a konuşan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, "Salgının başlangıcından beri zaten hep pik noktasının içerisindeyiz. 1.zirve noktasında vaka sayısı 5 bindeydi, 2.zirvede 33 binlere kadar çıktı. Şu anda 21 bin vaka var ve bu sayı 1.zirve noktasının 4 katı. Salgın bitmedi, devam ediyor. Eski günlerimize tedbirlere uyarak ve aşılanmayla döneceğiz" dedi.





NİSAN'DA 3. ZİRVEYİ GÖREBİLİRİZ

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan ise, "Haftalık yapılan il bazlı değerlendirmelerle hem vaka sayılarındaki artışları hem de o ilin sağlık hizmet sürecindeki durumunu ele alabiliyoruz. Kısıtlamalarla hasta sayılarının anlamlı ölçüde azaldığını görmüştük. Yeni kontrollü normalleşme sürecine geçilirken vaka sayılarında artış yaşandığını görüyoruz. Vaka sayılarında artış bu hızla devam ederse Nisan'da 3.zirve noktasını görebiliriz" şeklinde konuştu.