‘Tekrar görev versinler üs bölgesine giderim’

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ferhat Akgül (40), terörle mücadele kapsamındaki operasyonlarda üç kez yaralanıp akciğerinin bir kısmını kaybetmesine rağmen tutkuyla bağlı olduğu vazifesine geri döndü.

ASKER OLMAK HAYALİYDİ

Üniversite eğitiminden sonra çocukluk hayali olan askerlik mesleğine 2004 yılında başlayan Ferhat Akgül, ilk görev yeri Bilecik'in ardından Mardin Jandarma Komando Taburu Komutanlığı'na atandı. 2007'de Nusaybin'in Bagok mevkiinde teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Jandarma Çavuş Muzaffer Karaca şehit düşerken Akgül sol bacağından yaralandı. Tedavisi 3 ay süren ve sonrasında silah arkadaşlarının yanına dönen Akgül'ün bu olaydan 2 yıl sonra Nusaybin'de terör örgütü mensuplarını saklandığı hücre evlerine yönelik operasyonda açılan ateş sonucu vücuduna 20 saçma isabet etti. Diyarbakır Askeri Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen Akgül, yeniden vazifesine geri döndü. Üç yıl sonra Bingöl Jandarma Komando Özel Hareket Tabur Komutanlığı'nda Tim komutanı olarak görevlendirilen Akgül, Orta Çanak mevkiinde teröristlerle girdiği çatışmada sağ göğsü ve sol omzundan yaralandı. Ölümün eşiğinden dönen ve tedavisi 2 yıl süren Akgül, akciğerinin bir kısmını kaybetti, köprücük kemiğinin kırılması sonucu sol kolunda işlev kaybı oluştu.

ÖVÜNÇ MADALYASI

Operasyonlarda 3 kez yaralanan Akgül, halen Aydın Jandarma Komutanlığı'nda görev yapıyor. Vatan için gösterdiği fedakarlıklardan ötürü Akgül'e 5 yıl önce "Devlet Övünç Madalyası" ve "Gazi Beratı" verildi. Vatan sevgisinin yanı sıra eşi ve 2 çocuğu ile hayata bağladığını dile getiren Akgül, Doğu'da devam eden terör operasyonlarında tekrar görev almayı hayal ediyor.

CİĞERİNİ FEDA ETTİ

Bingöl'deki çatışmada ölümün kıyısından döndüğünü belirten Akgül, "Vurulduğumda ilk eşim ve kızım aklıma geldi. Onları bir daha göremeyeceğim sandım. Beni helikopterle, yaralandığım sarp ve kayalık bölgeden aldılar. Gözlerimi açtığımda karşımda ilk ailemi gördüm. O kadar içten dua etmişim ki dualarım gerçek oldu. Köprücük kemiğimin kırılması nedeniyle sol kolumda işlev kaybı vardı. Fizik tedavinin ardında şu an kolumu kullanabiliyorum. Hayalim mesleğime geri dönmekti. Çok şükür yeniden vatanıma hizmet ediyorum" diye konuştu.

'EŞİMLE GURUR DUYUYORUM

GAZİ eşi olmaktan gurur duyduğunu ifade eden öğretmen Gülşah Akgül ise, "Eşim üç kez yaralanarak gazi oldu. Eşim tedavisi için çok çaba gösterdi ancak onun çabası sadece sağlığına kavuşmak için değil bir an önce görevinin başına dönmek içindi. Onun başarılarıyla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

'ŞEHİT OLMA HAYALİYLE GÖREVE GİDERİZ'

DOĞU'DA görev almayı çok istediğini dile getiren Akgül, şunları söyledi: "Üç kez yaralandım, vücudumda halen onların izlerini taşıyorum. Ama hiçbir zaman yaşadıklarımdan pişman değilim. Ciğerimi değil canımı vatanım için feda ederim. Bana tekrar görev verseler koşa koşa gider üs bölgesinde nöbet tutarım. Biz Çanakkale, 15 Temmuz ve terörle mücadele ruhunu sözde değil, özde yaşayan insanlarız. Şehit olmak için göreve gideriz. Zaten gaziliğimi alarak Allah tarafından onurlandırıldım. İnşallah şehit de oluruz."

'ACILARINI ANLIYORUM'

AKGÜL, şehit haberlerini izleyemediğini belirterek, "Şu anki görevim gereği şehit ailelerini ziyaret ediyorum. Onların gözlerinden ne çektiklerini anlayabiliyorum. Ben bire bir bunları yaşadım. Bu yüzden şehit ailelerini ne acılar yaşadığını çok daha iyi biliyorum. Kahramanlarımız oldukça, bu ülkeye kimse gözünü dikemez" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKÇE