Ayşe Melek mucizesi!

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde beden eğitimi öğretmenliği yapan Ayşe-Soner Ertan çiftinin kızları Ayşe Melek 2016 yılında down sendromuyla dünyaya geldi. Anne Ertan, kızı ile ilgilenebilmek için doktora eğitimini yarıda bıraktı.

KENDİSINİ GELİŞTİRDİ

Ardından da verdiği eğitimler ile Ayşe Melek'in konuşmasını sağladı. Ayşe Melek'in konuşması için anne ve babanın yanı sıra ağabey Atakan Ertan da seferber oldu. Anne Ertan, şimdi 4 yaşında olan kızı ile yaşadığı deneyimlerini de 'Ayşe'nin Meleği' adını verdiği kitabında anlattı. Ayşe Ertan, "Ayşe Melek 2016 yılında dünyaya geldi. Down sendromlu olduğunu öğrendiğimde dünyam başıma yıkıldı. Ağladım ve depresyona girdim. Bu süreci atlattıktan sonra da kızım için neler yapabilirim diye düşünmeye başladım. Araştırmalara başladım. Bu konuda kitaplar okudum. Videolar izledim, seminerlere katıldım. Böylelikle down sendromlu çocukları yetiştirme konusunda kendimi geliştirdim. Benim kızım artık konuşuyor. Bunu eşim ve oğlumla beraber başardık" diye konuştu. Baba Soner Ertan da, "Bu süreci birlikte aştık. Annelerin rolü çok büyük. Ancak, babalar da destek olsun. Ben ve oğlum da destek olduk. Böylelikle, çocuklarımız daha iyi seviyelere gelecektir" dedi.

ANNELERE IŞIK OLACAK

Anne Ertan, "Sosyal medya hesabımızdan soruları cevaplıyoruz. Anneleri bilgilendirmek için yeni projeler hazırlıyorum. 81 ildeki down sendromlu çocukları dil terapistleri ile buluşturmak istiyorum. Bu konuda da desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

SUAT SALGIN