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Haberler Yaşam Bakan Koca'dan maske uyarısı

Bakan Koca'dan uyarısı

Sağlık Bakanı , iş yerlerinde maskesini çıkarıldığı bilgisini aldıklarını belirterek, "Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın" dedi.

Bakan Koca'dan maske uyarısı
DHA

22.03.2021, 10:44

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz; aldığınız riskle 83 milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın" dedi.

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