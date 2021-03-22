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Haberler Yaşam Esad sivillere saldırdı

Esad sivillere saldırdı

Esad sivillere saldırdı

22.3.2021

Suriye'de Esad rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist gruplar, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkesi ihlal etti ve bir hastaneye saldırı düzenledi. Saldırı sonucu aralarında bir çocuk ve bir kadının da bulunduğu 7 sivilin hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, 3'ü ağır 14 kişinin de yaralandığını söyledi.

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