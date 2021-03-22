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Haberler Yaşam Hırsızlık için girdigi evdeki kadını öldürdü

Hırsızlık için girdigi evdeki kadını öldürdü

Hırsızlık için girdigi evdeki kadını öldürdü

22.3.2021

Antalya'nın Elmalı ilçesinde hırsızlık amacıyla girdiği evdeki Kamile Saraç'ı (58) boğarak öldüren Uğur K. (29) aynı ilçede babasının evinde gözaltına alındı. Uğur K'nin emniyetteki ifadesinde hırsızlık amacıyla girdiği evde bin lira çaldığını ve Saraç'ı boğarak öldürdüğünü kabul ettiği öğrenildi. Aynı mahallede 3 yıl önce Şerife Sönmez'i de (93) arkadaşı A.K. ile benzer şekilde öldürdükleri itirafında bulunan Uğur K'nin ifadesi üzerine A.K. de gözaltına alındı.

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