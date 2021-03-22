Kalıcı kalp pilleri hayat kurtarıyor

KALP atış hızında yavaşlama hatta zaman yaşanan duraklamalar, hastaların yaşam kalitesini olumsuz bir şekilde etkiler ve hatta yaşamını tehdit eder. Bu alanda son yıllarda devrim niteliği taşıyan kablosuz kalp pilleri ise hastalara büyük konfor sağlıyor. MEDICANA International İzmir Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Serdar Biçeroğlu, kalıcı kalp pillerinin, kalp hızının ileri derecede yavaşladığı durumlarda, kişinin yaşamını sürdürebilmesi için ya da yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla vücutta cilt altına yerleştirilen cihazlar olduğunu söyledi. Uzm. Dr. Biçeroğlu, "Kabloları omuz bölgesindeki damar içinden kalbe ulaşır ve orada uygun bölgeye yerleştirilir. Bu piller tehlikeyi fark edip hastaya semptom oluşturmadan tedavi verip gerekirse şoklayarak ritim bozukluğunu düzeltebiliyor. Günümüzde bu pillere de çeşitli sensörler eklenip adete yapay zeka ile kullanılmaya başlandı" dedi. KALBIMIZ, hayatta kalmamızı sağlayan en önemli organlarımızdan birisi. Vücudumuzdaki kanın damarlar içerisinde dolaşması ve dokuların beslenmesi, kalbin düzenli çalışmasına bağlı. İleti yollarındaki bozukluklarda yani elektrik sistemindeki kesinti ve duraklamalarda kalbin düzenli çalışması bozulur, kalbin atım sayısı azalması olarak tanımlanabilecek bradikardi veya atım sayısının hızlanmasıyla taşikardi ortaya çıkar.

KALBİ SÜREKLİ İZLİYOR

YAVAŞLAMIŞ kalpte kullanılan pillerin hastanın kalp atışlarını izlediğini ve kritik eşik altına düştüğü an devreye girerek kalp hızını yükselttiğini belirten Uzm. Dr. Biçeroğlu, "Kalp kendi ritminde attığı dönemler kalbi izler. Genel olarak kalbin fonksiyonunu ve atım şeklini etkilemez. Kalp pillerinin ilk bulunduğu yıllardan itibaren bu piller çeşitli programlar ile geliştirildi. İçine bazı sensörlerin ilavesi ile hastanın hareketlerini algılayıp uygun kalp hızını dahi kendisi ayarlayabilmektedir. Hareket sensörü gibi birçok sensor geliştirilmiş kalp pili mümkün olduğunca doğal haline yakın bir şekilde kalbi çalıştırmayı başardı" diye konuştu.

YAPAY ZEKA GİBİ

KALP pillerinde gelişmelere rağmen koroner arter hastalığına bağlı kalp kaynaklı ölümlerin artmasının bu konuda ani oluşan ritim bozukluğunu algılayıp düzelten kalp pillerinin geliştirilmesine sebep olduğunu belirten Uzm. Dr. Serdar Biçeroğlu, "günümüzde kalp hızını kontrol eden, gelişen ritim problemini algılayan ve onları çeşitli algoritmalar ile tedavi eden piller geliştirildi. Bu piller tehlikeyi fark edip hastaya semptom oluşturmadan tedavi verip gerekirse şoklayarak ritim bozukluğunu düzeltebiliyor. Günümüzde bu pillere de çeşitli sensörler eklenip adete piller yapay zeka ile kullanılmaya başlandı" şeklinde konuştu.



30-60 DAKİKA ARASINDA TAKILIYOR

KALP pillerindeki gelişmelerin bilişim ile yakından ilişkili olduğunu aktaran Uzm. Dr. Biçeroğlu sözlerini şöyle sürdürdü; " Hastanın sıvı yükünü tayin edip ilaç alarmı çalması gibi özellikler de günümüzde pillere eklenmektedir. Zaman içinde pillerin boyutları küçülmekle beraber fonksiyonları da geliştirilmeye devam edecektir. Kalıcı kalp pilleri lokal anestezi altında ortalama 30 -60 dakika arasında takılmaktadır. İşlem esnasında çok nadir de olsa ani ritim bozukluğu, kalp yetmezliği gelişmesi gibi riskler mevcut olmakla birlikte bunlar çok düşük olasılıktır. Yine kablo yerleştirme esnasında akciğer bölgesinde zedelenme olabilmektedir. Çoğunlukla kendiliğinden düzelir. Oluşabilecek en büyük talihsizlik pil cebinin enfekte olması ve pilin vücut tarafından reddidir."



NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

HAYATI önem taşıdığı için kalp pili uygulaması gereken hastalarda bu tedavinin yerine geçebilecek başka bir tedavi yöntemi olmadığını, kalp pili takıldığında ortalama 5-6 yıl sonra pil ömrü tükendiği için sadece jeneratörün değiştirildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Biçeroğlu, "Pil takıldıktan sonra belli aralıklarla hastanın hekimi tarafından kontrol edilmesi gerekir. Hasta, kalp pili takıldıktan sonra hasta, özel MR uyumlu piller hariç MR görüntüleme cihazlarına girmemeli, metal dedektörleri kullanmamalı, yüksek elektrik akımının olduğu alanlardan uzak durmalıdır" dedi.