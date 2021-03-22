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Haberler Yaşam Korona saçlarını döktü

Korona saçlarını döktü

Tedavi sürecinin ardından korona virüsü yenen , tekrar mesleğine dönerek salgınla mücadeleye kaldığı yerden devam ediyor.

Korona saçlarını döktü

22.3.2021

İzmır'de görevli paramedik Gülşah Özçelik (36), yakalandığı korana virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Hastalık sırasında daha çok sevdiklerine bir şey olmasından korktuğunu söyleyen Özçelik, "Evde annem ve babamla yaşıyorum. 'Can mı, canan mı?' deseniz. Bu hastalıkta ilk akla gelen 'canan' oluyor. 'Onlara bir şey olur mu?' korkusu vardı. Vücudumda dolaşan bir ağrı bulunuyordu. Her gün bir bölgemde ağrı vardı. 7- 8 kilo verdim. Hareket kısıtlılığım bulunuyordu. Efor sarf edemiyordum. Kaşığı tutamayacak seviyeye geldim. Fiziksel olarak çok ciddi saç dökülmelerim oldu, hala devam ediyor. Yürüyüş yaptığımda nefessiz kalıyorum" dedi. VATANDAŞLARA maske, temizlik ve mesafe uyarısında bulunan Gülşah Özçelik, "Benim başıma gelmez' diye düşünmeyin. İlk önce vatandaşlarımız kendileri için daha sonra da biz sağlık çalışanları için maske, temizlik ve mesafeye dikkat etsin" hatırlatmasında bulundu.

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