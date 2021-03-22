Şiddet gören kadın kendini suçluyor

Kadına yönelik şiddet, kadınlar ve erkekler arasındaki eşit olmayan güç ilişkisinin bir sonucu olarak meydana gelen ve dünyada en yaygın karşılaşılan insan hakları ihlali olarak ön plana çıkıyor. Son günlerde artan şiddet olaylarına dikkat çeken Medicana International İzmir Hastanesi'nden Uzman Klinik Psikolog Burçin Deniz, yaşadığı şiddeti paylaşan kadının, yeterli desteği görmediğinde içine kapandığını, gördüğü şiddetin kendi suçu olduğunu düşünmeye başladığını söyledi. Deniz, "Fiziksel şiddet sonrası ruhsal ve bedensel travma yaşayan kadınlar kendi içlerinde savaş vermektedir ve genellikle yaşadıkları şiddeti maskeleme eğilimi gösterir" dedi.

İNTİHAR EĞİLİMİ

Şiddet mağduru kadınlarda yoğun biçimde yalnızlık, korku, çaresizlik, endişe, öfke, utanç, huzursuzluk, ümitsizlik, suçluluk gibi duyguların hakim olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Burçin Deniz, "Yaşadıkları sorunlarla baş edemediklerinde kadınlarda akut stres bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, sosyal geri çekilme, anksiyete bozuklukları, alkol ve madde bağımlılığı, depresyon, uyku bozukluğu, gibi birçok ruhsal sorunla birlikte intihar eğilimi de görülebilmektedir. Ruhsal sorunlar dışında kadınların stresle başa çıkma, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, kendilik değerinin yükselmesi, şiddet algısının değerlendirilmesi, şiddetle ilgili farkındalık kazanmak ve sosyal ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla da psikolojik destek almaları önerilmektedir" şeklinde konuştu.