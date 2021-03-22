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Haberler Yaşam TIR’a arkadan çarpan otomobilde 5 yaralı

TIR’a arkadan çarpan otomobilde 5 yaralı

TIR’a arkadan çarpan otomobilde 5 yaralı

22.3.2021

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. İzmir-Uşak karayolu 4 Eylül Mahallesi İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağında Şerif Boyacı'nın (25) kullandığı 35 KTN 79 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Kadir Say idaresindeki 42 UK 850 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile İbrahim Boyacı (20), Ayşe Boyacı (20), Seda İnal (20) ve İlayda Ünlü (13) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BATUHAN ULU

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