‘Türkiye mücadelesiyle dünyaya örnek olacak’

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından kadın cinayeti verilerine ilişkin paylaşımda bulundu. Millete doğru bilgi vermenin görevleri olduğunu vurgulayan Soylu, "1 milyon kişi başına kadın cinayeti oranları dünyada 13 kişi, Avrupa'da 7 kişi, Türkiye'de 3,8 kişi. Sorumluluğumuz, şiddetin her türlüsüyle mücadele etmektir. Türkiye, mücadelesiyle dünya ülkelerine örnek olacak" ifadelerini kullandı. Soylu'nun paylaştığı görselde ise Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) 1 milyon 661 bin 198 kişi tarafından indirildiği, toplam 98 bin 639 ihbarın yapıldığı bilgisi yer aldı.