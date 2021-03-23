Balık ve yulaf ezmesi karaciğer dostu

Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam ile birlikte giderek büyük bir soruna dönüşen karaciğer yağlanması, tedavi edilmediğinde daha başka sağlık problemlerine de zemin hazırlıyor.

KENDİNİ YENİLEYEBİLİR

Türkiye'nin dörtte birinde görülen bu hastalığın ilerlemesi durumunda karaciğer iltihabı, siroz ve karaciğer kanseri gibi hastalıklara yol açtığını ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel, karaciğer dostu besinleri anlatıyor. Karaciğerin normal yağ içeriği yaklaşık yüzde 10.

ŞEKERE DİKKAT!

Bu oranın daha fazla olmasıyla karaciğer yağlanması oluşur. Genellikle alkole bağlı olan ve bağlı olmayan yağlanma olarak karakterize edilir. Sorun alkole bağlı değilse büyük ihtimalle obezite ile ilgilidir. Son araştırmalar, aşırı yağlı ve şekerli hazır yemek tüketiminin obezite ve karaciğer yağlanmasında artışa sebep olduğunu göstermektedir. Üstelik karaciğerin kendini yenileyebilmesi için doğru besinler alınması çok önemlidir.

LİF ZENGİNİ BESİNLER

Çok fazla tüketmesek de yulaf ezmesi lif bakımından oldukça zengin bir besindir ve sağlık için çok önemli. Özellikle güne sağlıklı ve güzel bir başlangıç yapmak için yulaf çok ideal bir besin. Yüksek lif içeriğiyle kilo kaybına ve yönetimine destek olur. Karaciğer yağlanmasından uzak durmanın en iyi yolu karın bölgesindeki yağlardan kurtulmak ve kilo almamaktır.

AKDENİZ TİPİ BESLENİN

HAYATINIZDA her zaman yeşillik olsun, sofranızda yeşil sebze ve meyveleri, su ürünlerini eksik etmeyin. Omega-3, Selenyum, Glutation, C vitamini, E vitamini içeren antioksidan içerikli yiyecekler karaciğere faydalıdır ve bunlardan tüketmeye özen gösterin. Zeytinyağı ile yapılmış sebze yemekleri, balık, salata, kuru baklagiller, turp, lahana, karalahana, Brüksel lahanası, karnabahar, brokoli gibi besinleri daha çok tüketin.

SAĞLIKLI YAĞLARI TERCİH EDİN

KARACİĞERİN yağlanmasında etkin rol oynayan besinlerin başında yağlar geliyor. Çünkü yüksek miktarda doymuş yağ içeren besinler, kızartma ve kavurma gibi pişirme yöntemleri enflamasyona sebep olarak karaciğeri yorar ve yağlanmasına sebep olur.

BU noktada tercih etmeniz gereken pişirme yöntemi ızgara ve fırında pişirmedir. Aynı zamanda yüksek doymuş yağlar yerine badem, ceviz, fındık, avokado yağı tercih edebilirsiniz.

HER GÜN BİR FİNCAN YEŞİL ÇAY

ANTİOKSİDAN bakımından zengin olan yeşil çay, kateşin içerir. Kateşin bazı kanser türlerine ve yağlanmaya karşı karaciğeri savunur ve korur. Bu noktada soğuk olandan ziyade sıcak yeşil çay içmekte yarar vardır. Çeşitli çalışmalarda yeşil çayda bulunan kateşinlerden yüksek oranda alan grupların total, deri altı karın yağlarında ve trigliseridlerinde büyük düşüş görülmüştür.