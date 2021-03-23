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Haberler Yaşam Boşanma aşamasındaki karısına kurşun yağdırdı

Boşanma aşamasındaki karısına kurşun yağdırdı

Boşanma aşamasındaki karısına kurşun yağdırdı

23.3.2021

ANTALYA Alanya'da B.D. (52), boşanma aşamasında olduğu eşi R.D. (34) ile birlikte gördüğü H.B'yi takibe aldı. Otomobiliyle bir süre takip eden B.D., motosikletle seyir halinde oldukları sırada R.D. ve H.B'ye tabancayla ateş ederek kaçtı.

Yaralanan R.D. ve H.B. hastanede tedaviye alınırken, vücuduna 5 kurşun isabet eden kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Polis, olayından ardından kaçan B.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 6 adet boş mermi kovanı bulundu.

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