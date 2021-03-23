Elektrik akımına kapılarak can verdi

KONYA Ereğli'de, ahırdaki büyükbaşların sütünü sağacağını ardından da komşularını ziyarete gideceğini söyleyen Suna Şener'in eve dönmemesi oğlunu tedirgin etti. Annesi Suna Şener'i bulmak için evden çıkan Onur Şener, bu sırada ahırdaki sağım makinesinin çalıştığını duydu.

İçeri giren Şener, annesini yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Şener'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin incelemesinde Şener'in, süt sağım makinesini kullanırken, elektrik akımına kapıldığı tespit edildi.