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Haberler Yaşam Müge Anlı canlı izle Atv!

canlı izle Atv!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? İşte 23 Mart Salı Müge Anlı canlı izleme sayfası....

Müge Anlı canlı izle Atv!

23.03.2021, 09:56

Konu ve konukları ile gündemi belirleyen Müge Anlı, hafta içi her gün canlı yayınlarla Atv ekranlarında olmaya devam ediyor. Kayıpları bulan, karanlıkta kalan cinayetleri aydınlatan Müge Anlı ve ekibi yine adından söz ettirecek bir bölüm ile karşınızda. İşte 23 Mart Salı Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

İstanbul Ümraniye'de ailesiyle yaşıyordu. Cep telefonu ile kimliğini ve parasını aldı. 17 yaşındaki Umut Kemal Akçay 4 gündür kayıp... Yalova'dan iş görüşmesi için Gemlik'e gideceği bilinen tır sürücüsü Ferhan Tetik'in şüpheli kaybı. İki çocuk babası Ferhan Tetik'e 5 gündür ulaşılamıyor. Kaybıyla ilgili yakınları, tartıştığı eşinden şüpheleniyor...

Doğum gününde kaybolan, kaybolmadan kısa süre önce eşiyle şiddetli bir tartışma yaşayan 52 yaşındaki Ferhan Tetik nerede? 25 gün önce Çatalan köprüsünde kayboldu. Suda boğuldu mu, borçları yüzünden kaçtı mı? Suda atlamadıysa nerede saklanıyor? Şahap Örcün'ü arama çalışmaları sürüyor... Şahap Örcün ve arkadaşının son görüntüleri yayınlandı.

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