Müge Anlı'da bugün yaşananlar! 23 Mart Salı Müge Anlı full izle

Konu ve konukları ile gündemi belirleyen Müge Anlı, hafta içi her gün canlı yayınlarla Atv ekranlarında olmaya devam ediyor. Kayıpları bulan, karanlıkta kalan cinayetleri aydınlatan Müge Anlı ve ekibi yine adından söz ettirecek bir bölüm ile karşınızda. İşte 23 Mart Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...

MÜGE ANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

İstanbul Ümraniye'de ailesiyle yaşıyordu. Cep telefonu ile kimliğini ve parasını aldı. 17 yaşındaki Umut Kemal Akçay 4 gündür kayıp... Yalova'dan iş görüşmesi için Gemlik'e gideceği bilinen tır sürücüsü Ferhan Tetik'in şüpheli kaybı. İki çocuk babası Ferhan Tetik'e 5 gündür ulaşılamıyor. Kaybıyla ilgili yakınları, tartıştığı eşinden şüpheleniyor...

Doğum gününde kaybolan, kaybolmadan kısa süre önce eşiyle şiddetli bir tartışma yaşayan 52 yaşındaki Ferhan Tetik nerede? 25 gün önce Çatalan köprüsünde kayboldu. Suda boğuldu mu, borçları yüzünden kaçtı mı? Suda atlamadıysa nerede saklanıyor? Şahap Örcün'ü arama çalışmaları sürüyor... Şahap Örcün ve arkadaşının son görüntüleri yayınlandı.