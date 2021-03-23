Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl?

Usta sanatçı Nuri Alço'dan sevenleri üzecek haber geldi. 69 yaşındaki oyuncu Nuri Alço bir hafta önce koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Alço, hastaneye kaldırıldı.

Nuri Alço'nun eşi Burcu Sezginoğlu, "Herkül'üm benim... Sen benim nefesimsin. Az kaldı iyileşmene aşkım" diyerek sevenlerinden dua istedi.

NURİ ALÇO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Nuri Alço 26 Nisan 1951 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. 69 yaşındaki Türk sinema oyuncusu Nuri Alço'nun baba tarafı Bulgaristan göçmenidir. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur. Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Okan Uysaler'in kendisine rol vermesiyle Yeşilçam'a geçti.

Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadıktan sonra bir süre çeşitli işlerde uğraştı. Daha sonra Yeşilçam´da genellikle de tecavüzcü ve kötü adam rollerini oynamıştır. 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol almıştır. Benzemez Kimse Sana programının ikinci sezonunda yarışmıştır.