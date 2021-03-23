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Projesi'ne BM Kalkınma Programı'ndan ödül

Çevre ve Şehircilik Bakanı , yürüttükleri " Projesi"nin, (BM) Kalkınma Programı'nın "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Ödülü"ne layık görüldüğünü belirtti.

Sıfır Atık Projesi'ne BM Kalkınma Programı'ndan ödül
AA

23.03.2021, 15:11

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Projesi"nin, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı'nın "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Ödülü"ne layık görüldüğünü açıkladı.

Kurum, Twitter hesabından şu bilgileri paylaştı:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde hayata geçirdiğimiz ve toplumumuzun her kesimince benimsenen Sıfır Atık projemiz, uluslararası alanda da takdir toplayarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Ödülü'ne layık görüldü. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlayan Sıfır Atık projemizin başarıya ulaşmasında kıymetli katkılarından ötürü başta Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi olmak üzere temiz bir çevre için el ele verdiğimiz milletimize şükranlarımı sunuyorum."

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