Tartışma büyük tepki çekmişti! Survivor yarışmacısı İsmail Balaban için Türkiye Güreş Federasyonu'ndan açıklama

Survivor'da Uğurtan Dora ve İsmail Balaban arasında yaşana tartışma izleyenlerden büyük tepki aldı. Dora'nın ünlü sporcu için kullandığı ifadeler sonrası Türkiye Güreş Federasyonu açıklamada bulundu.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Survivor 2021'de Ünlüler Takımı'nda mücadele eden Başpehlivan İsmail Balaban önceki gün karşı takım oyuncularıyla gerginlik yaşamış, gönüllüler takımından Uğurtan Dora ünlü sporcu için çirkin ifadeler kullanmıştır. Bu ifadeleri Türkiye Güreş Federasyonu olarak kınıyoruz."

"İsmail Balaban bu yarışmaya kendi isteği ile gitmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı güreşçimize bu tür hakaretler yapılmasını uygun görmüyoruz. Yaklaşık 670 yıllık bir geçmişe sahip olan Kırkpınar yağlı güreşleri bizim kültürümüzün bir parçasıdır ve ata sporumuzdur. Yağlı güreşler, içinde sevgi, saygı ve hoşgörüyü barındırır. Bu değerler bir güreşçi için her zaman kazanmaktan daha önemlidir. Bu felsefe daha küçük yaşta pehlivanlara verilir. İsmail Balaban'da bu kültürle yetişmiş, ahlaklı bir başpehlivanımızdır. O hakareti yapan kişiyi kınıyor, İsmail Balaban'ın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz."

Survivor 2021'de ünlüler takımında mücadele eden İsmail Balaban önceki gün karşı takım oyuncularıyla gerginlik yaşanırken, Gönüllüler'den Uğurtan Dora'nın ünlü sporcu için kullandığı "soytarı", "Zenne gibi oynarsın ancak" gibi ifadeleri güreş camiasının tepkisini çekti.

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

Konya altı Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi İsmail Balaban 1987 yılında dünyaya geldi. 2017 yılında 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde finale kalmış ve Orhan Okulu'yu yenerek Başpehlivanlık unvanının sahibi oldu.

Antalya Elmalı İlçesi Akçay Köyü'nde dünyaya gelen İsmail Balaban'ın annesi Gülsüm Hanım, babası ise Hasan Bey. Turan isminde bir ikiz kardeşi var.

Eğitimini sürdüren İsmail Balaban, Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda tahsil görüyor.

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.