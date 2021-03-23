Yaşam tarzını değiştir diyabetten korun

Şeker hastalığı hem genetik yatkınlık hem de yaşam tarzıyla bağlantılı olarak ortaya çıkabilmektedir. Ani acıkmalar, öğün sayısının artması, bir anda kilo almak gizli şekere işaret ediyor.

HASTALIK HABERCİSİ

Yaşam tarzını değiştirerek diyabete yakalanma riskini düşürmenin mümkün olduğunu söyleyen Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Sedat Işık, gizli şeker hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor. Gizli şekerin en önemli özelliği hem diyabete dönmesi hem de başka hastalıklara yakalanma oranını arttırmasıdır. Bu konuda yapılan araştırmalar gösteriyor ki, gizli şeker hastalarının kalp ve damar hastalıklarına yakalanma oranı tam olarak 2 kat artıyor. Üstelik bu risk diyabet hastalarında 4 kat artıyor. Eğer gizli şeker erken fark edilir, yaşam tarzı ve beslenmede yapılacak iyileşmeler sağlanırsa bu risk minimize edilebilir.

BESLENME PROGRAMI HAZIRLANMALI

Gizli şekerin tedavisini yaşam tarzı ve beslenme oluşturur. Amaç kan şekeri düzeyini normal seviyelere çekmektir. Bu kapsamda tamamen kişiye özel bir beslenme ve egzersiz programı hazırlanır. Kişinin daha sağlıklı beslenmesi, şekerden uzak durması, daha fazla hareket etmesi sağlanır. Bu sayede diyabete yakalanma riski en aza indirilir.