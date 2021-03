At pansiyonunda 5 yıldızlı hizmet

DÜZCE'DE, İngiliz taylar ile damızlık atların bakımının üstlenildiği, aynı anda 28 atın bakımının yapıldığı at pansiyonunda 5 yıldızlı hizmet veriliyor. Pansiyon sahibi Yavuz Hızel, doğumdan büyüyene kadar atlarla ilgilendiklerini ve hipodromlara gönderdiklerini söyledi. At pansiyonunda özellikle yarış atı yetiştiriciliği konusunda da uzman çalışanlar görev yapıyor. At sahipleri, Düzce'yi Ankara ve İstanbul gibi iki metropolün arasında yer alması nedeniyle tercih ediyor.