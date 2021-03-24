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Haberler Yaşam ‘Bu havalar koronadan daha tehlikeli’

‘Bu havalar koronadan daha tehlikeli’

‘Bu havalar koronadan daha tehlikeli’

24.3.2021

Türkiye geneli soğuk hava etkisinin altına girdi. Bugünden itibaren soğuk havanın kar yağışına dönüşeceğine dikkat çeken meteoroloji ve iklim uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, hava sıcaklıklarındaki ani düşüşlerin korona virüsten daha tehlikeli olduğu konusunda uyardı.

Özdemir, "Kitle şeklinde hastalıklara sebep olabileceği için ani hava değişimleri kronik hastalıkları da tetikleyecektir" dedi. Cumadan itibaren soğukların yavaşlayacağını dile getiren Özdemir, "Nisan'dan itibaren ılık ve güzel havalar bekliyoruz" dedi.

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