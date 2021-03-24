‘Bu havalar koronadan daha tehlikeli’

Türkiye geneli soğuk hava etkisinin altına girdi. Bugünden itibaren soğuk havanın kar yağışına dönüşeceğine dikkat çeken meteoroloji ve iklim uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, hava sıcaklıklarındaki ani düşüşlerin korona virüsten daha tehlikeli olduğu konusunda uyardı.

Özdemir, "Kitle şeklinde hastalıklara sebep olabileceği için ani hava değişimleri kronik hastalıkları da tetikleyecektir" dedi. Cumadan itibaren soğukların yavaşlayacağını dile getiren Özdemir, "Nisan'dan itibaren ılık ve güzel havalar bekliyoruz" dedi.