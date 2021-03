Fatma Turgut: Şarkımı Masumlar Apartmanı’ndan etkilenerek yazdım

Şarkıcı, parçasının ortaya çıkış hikâyesini de Bi' Başka'da anlattı. Masumlar Apartmanı'nı izlerken hikâyeden etkilendiğini söyleyen Turgut, "Diziyi durdurdum. Elime gitarı aldım melodisini mırıldandım, kaydettim. Farah'ı gecenin 1'inde aradım, 'Ben sizin diziyi izledikten sonra şarkı tamamen döküldü. Olduğu gibi aktı' dedim" dedi.



Pandemi, karantina, sahnelerden uzak bir yaşam nasıl gidiyor? Madden ve manen nasıl göğüs gerebildiniz bu döneme?

O kadar zor dayandım ki… Uzun bir süre inanamadım böyle bir şey yaşıyor olmamıza. Gönüllü karantinaya giren, 70 gün evden çıkmayan biriyim. Çok zor bir süreç. Biz sürekli sahnelerde, konserlerdeydik. Şehir şehir geziyorduk. Ayda en az 5-6 şehir dolaşıyordum. O yüzden beni çok zorladı. Sonra küçük küçük online konserler yapmaya başlayınca biraz daha iyi hissetmeye başladım. Onun dışında birçok müzisyen arkadaşımla birlikte madden zorlandığımızı belirtmem gerekiyor.







"Şarkımı besteleyip gecenin 1'inde Farah'ı aradım" Sözü müziği kendinize ait olan "Ben Vardım" geçtiğimiz günlerde dinleyiciyle buluştu. Şarkının hikâyesini, dinleyiciyle buluştuktan sonra gelen tepkileri sormak istiyorum.

Tepkiler o kadar güzel ki. Çok mutlu oldum ve cesaretlendim. Ben şimdiye kadar hep bir şeyler karalayıp kenara koyuyordum. Hiçbir zaman onları dinleyicimle paylaşma cesaretini gösteremiyordum açıkçası. İlk defa böyle bir şey yaptım. Daha önce hep çok sevdiğim arkadaşlarımdan besteler aldım. Tepkiler çok güzel ve çok mutluyum. Şarkının hikâyesine gelecek olursak, Masumlar Apartmanı'nı izliyordum ve oradaki hikâyeden etkilendim, diziyi durdurdum. Elime gitarı aldım melodisini mırıldandım, kaydettim. Farah'ı gecenin 1'inde aradım, "Ben sizin diziyi izledikten sonra şarkı tamamen döküldü. Olduğu gibi aktı" dedim. Çok mutlu oldu. Hem diziden etkilendim hem de benim de yaşadığım şeyleri içinde barındıran bir hikâye oldu.



Şarkınız daha tazeyken yeni projelerinizi de soralım. Yeni bir single, albüm veya düet çalışması var mı?

Bir single daha yapmak istiyorum. O bahsettiğim kenara koyduğum defterimi çıkardım. Orada bana ait bir şarkı daha var yayınlamak istediğim. Daha sonra da sürece bakacağım. Artık herkes tek tek yayınlıyor şarkılarını biliyorsunuz. Ama belli de olmaz, albüme de girebilirim. Yaza doğru tekli şarkımı çıkarıp Eylül'e başka bir plan da yapabilirim. Olabildiğince elimdeki şarkıları, bana ait olan parçaları dinleyicimle buluşturmak istiyorum.



Youtube'da bir dönem canlı müzik performanslarınızı yayınlıyordunuz. Devamı gelecek mi?

Bir an önce gelecek. Çünkü "Ben Vardım"ın akustiğini çekip orada yayınlamak çok istiyorum. Ara vermek zorunda kaldım. Pandemi girdi araya. Hissetmeden söyleyeceğim hiçbir şarkıyı da oraya koymak istemem. O yüzden biraz durdum. Ama şimdi tekrar başlayacağım.





Son videolarınız gibi farklı konseptler gelecek mi? Hayatınızdan kesitler, soru cevaplar… Her konuda mütevazıyımdır ama bu konuda mütevazı olamayacağım. Ben çok güzel yemek yaparım. Belki yemek yapma videoları gelir. Ama emin de değilim. Şimdilik şarkılarla devam edeceğim :)



"İşin mutfağı çok sancılı!" Geçtiğimiz günlerde Gripin'in solisti sevgili Birol Namoğlu ile gerçekleştirdiğim sohbette hayattaki en büyük çılgınlığını sordum kendisine. O da grup müziği yapmak dedi. Sizin de bir grup müziği serüveniniz var. Neden ayrıldınız diye sormayacağım tabii. Sıkılmışsınızdır her yerde aynı soruyla karşılaşmaktan. Ama neden çılgınlık grup müziği yapmak veya ne gibi zorlukları vardı?

Birol çok doğru söylemiş. Gripin'i takdir etmek lazım, yıllardır birlikteler. Yıllarca bir oluşumu sürdürmek, deveye hendek atlatmaktan daha zor bence. Bir de bizim grupta yaş ortalaması 22 idi. Bir araya geldiğimizde çok gençtik. Herkesin kafasında bir fikir var. Tüm o fikirleri aynı potada eritmek gerekiyor, aynı paydada buluşmak gerekiyor. 5 kişilik bir ekipten tek bir üretim çıkması gerekiyor. Mutfağı çok sancılı oluyor kısacası. Ama şunu söyleyebilirim. Bizim grupta öyle değildi pek. İş bölümü vardı ve çok uyumlu insanlardık. Az da değil, 11-12 yıl beraberdik. Onlar başka bir ülkeye yerleştiği için ben de burada müzik yapmaya devam edecektim. Nitekim de öyle oldu.



"Tek kişi olunca nokta atışı yapmaya çalışıyorsunuz" Yola tek başınıza devam etmek size neler getirdi sizden neler götürdü?

Zorluk yaşadım. Grup müziğinin kötü tarafları olduğu gibi iyi tarafları da var. Aramızda iş bölümü vardı. Biri stylingle ilgilenirken biri fotoğrafçıyla görüşüyordu, biri albüm kapağına bakarken diğeri PR çalışmalarıyla ilgileniyordu. Bunların hepsi bana kaldı :) Albüm kapağına da logona da kıyafetine de fotoğrafçına da klibine de röportajına da, aklınıza ne geliyorsa her şeye siz bakıyorsunuz. Bir de tek başınıza müzik yapıyorsunuz. Tek kişi olduğunuzda nokta atışı yapmaya çalışıyorsunuz. Bir süre uyumadığım oldu.





"O yorumdan sonra Twitter hesabımı kapadım" Sosyal medyadan aldığınız en kötü veya en saçma yorum neydi?

Çok eskiden Twitter hesabımı kapatmama sebep olan mesajlar aldım. Sürekli aynı mention'ı alıyordum. "Çok çirkinsin, şarkı söylerken mimiklerin çok kötü, şarkı söylerken çok kötü görünüyorsun" mentionları geliyordu sürekli. Bu beni rahatsız etmeye başladı ve hesabımı kapattım. Taciz çünkü bu! Ben hesabımı kapatınca grubumuzun mail adresine kocaman bir aşk mektubu geldi. O kötü yorumları aşkından yazıyormuş. Üzülmüştüm. Ama hesabımı yeniden açtım. Her şeyi o kadar da ciddiye almamaya başladım.



Sektörde asla çalışmam dediğiniz biri var mı?

Mutlaka vardır. Ama zaten benim çalıştığım isimler her zaman bellidir. 12-13 kişilik bir ekibim var. Hiçbiri değişmedi, değişmez.



"Ozan Doğulu ile çok gülüyoruz" Çalışırken en keyif aldığınız ismi sorsam?

Ozan Doğulu ile çok gülüyoruz. Çok eğlenceli. Can Baydar ile çalışırken çok keyif alıyorum. En son albümümü kaydettiğim Tarkan Gözübüyük, Ozan Tügen'i de hiç kimseye değişmem.



Hiç reddettiğiniz ama sonradan reddettiğinize üzüldüğünüz bir şey oldu mu? Bir parça?

Bana bir şarkı geldi, hit olacağına inanılıyordu. Onu çok bilindik bir isim seslendirdi, çok özür dilerim ama hiç olmadı. Pişmanlığım yok, iyi ki'lerim var daha çok :)





En büyük çılgınlığınız?

Hayatım çılgınlık, müzik yapıyorum! :) Otomobil sporlarını çok seviyorum. Daha önce yarıştığım Bayanlar Co-Pilot birinciliğim var. Hayko Cepkin ile uçaktan atladık 4300 metreden. Hızı seviyorum, araba yarışlarını seviyorum.



Seslendirmekten en keyif aldığınız şarkı hangisi?

Yalnızlık Senfonisi ve şimdilerde kendi şarkım "Ben Vardım" :)



Sizi bu hayatta en çok ne şaşırttı?

İnsanların kötülüğü. Ben herkesi kendim gibi sanıyormuşum. Onlar hesaplı, planlı davranıyormuş.



"Çok anaç olurum" Bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğiniz ne olur?

Çok anaç ve sahiplenici oluyorum. Sarıp sarmalıyorum. Merak ediyorum "Bugün ne yedi? Sağlıklı beslendi mi?" diye mesela. Şimdiye kadar da çok rahatsız olanı görmedim. Çünkü iyiliklerini düşündüm.