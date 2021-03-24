  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Yaşlı çiftin katilleri eski öğrencileri çıktı!

Yaşlı çiftin katilleri eski öğrencileri çıktı!

Yaşlı çiftin katilleri eski öğrencileri çıktı!

24.3.2021

ADANA'NIN Karaisalı ilçesinde, önceki gün karı kocanın evlerinde başlarından vurularak öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri Elif ve Mehmet Fevzi Atay çiftinin Tümenli Mahallesi'ndeki evlerinde silahla vurularak öldürülmesinin ardından çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla zanlılar O.Ü, A.A, P.K. A.U. gözaltına alındı. Zanlıların, karı kocanın dışarda bulunduğu sırada hırsızlık amacıyla eve girdiği ve bir süre sonra eve dönen çiftle karşılaşınca ikisini de vurdukları iddia edildi. Şüphelilerden ikisinin emekli öğretmen Elif Atay'ın eski öğrencileri olduğu, ayrıca Elif Atay'ın bir süre kanser tedavisi gördüğü ve hastalığı atlattığı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yaşlı çiftin katilleri eski öğrencileri çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.