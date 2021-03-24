Yaşlı çiftin katilleri eski öğrencileri çıktı!

ADANA'NIN Karaisalı ilçesinde, önceki gün karı kocanın evlerinde başlarından vurularak öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri Elif ve Mehmet Fevzi Atay çiftinin Tümenli Mahallesi'ndeki evlerinde silahla vurularak öldürülmesinin ardından çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla zanlılar O.Ü, A.A, P.K. A.U. gözaltına alındı. Zanlıların, karı kocanın dışarda bulunduğu sırada hırsızlık amacıyla eve girdiği ve bir süre sonra eve dönen çiftle karşılaşınca ikisini de vurdukları iddia edildi. Şüphelilerden ikisinin emekli öğretmen Elif Atay'ın eski öğrencileri olduğu, ayrıca Elif Atay'ın bir süre kanser tedavisi gördüğü ve hastalığı atlattığı öğrenildi.