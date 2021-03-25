Müge Anlı Atv canlı izle!

Atv ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlarla ekranda olan Müge Anlı, konu ve konukları ile gündemi belirlemeye devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te dün yine son dakika gelişmeleri yaşandı. Bir haftadır kayıp olan Ferhan Tetik'in cansız bedenine ulaşıldI. İşte 25 Mart Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...

MÜGE ANLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı sıcak gelişmeyi aktarıyor. Ferhan Tetik bir haftadır kayıptı, 6 gün sonra evinin yakınında ağaçta asılı olarak bulundu. Bulunan cenazeyi teşhis etmek için yakınları Adli Tıp Kurumu'na gitti. Kesin ölüm nedeni henüz belirlenmedi. Ferhan Tetik'in acı sonu...

Fatih, babasının iki gün önce kendisine iş buldum dediği, çok mutlu olduğunu borçlarını ağabeyi ile ödeyeceklerini gerekirse evlerini satıp ödeyeceklerini babasının tanker gibi olduğunu, ayağını bile kaldıramayan bir adam olduğunu bu intiharı gerçekleştirdiğine inanamadığını söyledi. Müge Anlı'ya, Engelsiz Yaşam Vakfından ''Yılın En İyi Programı'' ödülü canlı yayında verildi. 14 yaşındaki kız bulundu. Annesi dün yayına çıkmıştı, 50 gün sonra bulundu. Bulunan kız devlet korumasına alındı.

Polis, İsa adlı genci aramaya devam ediyor. İki ayrı kadınla birliktelik yaşayan 31 yaşındaki Halil Buluş, kuzeninin 15 yaşındaki kızını kaçırdı. Melahat'i kaçıran Halil'in birliktelik yaşadığı kişi canlı yayında...