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Haberler Yaşam PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi

'nın ve 'lardan korunmaya çalıştığı ele geçirildi

Muş'ta, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü 'ya yönelik icra edilen "Eren-4" operasyonu kapsamında tespit edilen sığınak içerisinde ve 'lardan korunmak amacıyla kullanılan ele geçirildi.

PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi
İHA

25.03.2021, 19:49

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, merkez Kayalısu Köyü Koopezer Tepe ve Erencuk sırtları bölgesinde operasyon düzenlendiği bildirildi.

Eren-4 Operasyonu kapsamında 23 Mart 2021 tarihinde icra edilen operasyonda bir sığınak ve bir depo içerisinde 27 adet 5x56 fişek, 1 mayın, 1 akü, 1 İHA ve SİHA'dan korunma maksatlı metal kamuflaj başlık ile muhtelif miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

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