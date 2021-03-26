Koronayı nasıl hafif atlattım!

ERCAN DEMİR

Maske, mesafe ve temizlik kurallarını o kadar abartmamıza rağmen, ben de korona virüse yakalandım. Eşimle birlikte 10 gün karantinada kaldık. Korona çemberi o kadar daraldı ki, çevremizde ve yakınımızdaki birçok kişi bu hastalığa yakalandı. Önümüzdeki günler için söyleyebilirim, hiç kimse bu virüsten kaçamayacak. Önemli olan koronaya yakalanmak değil; virüs geldiği zaman güçlü bağışıklık sistemine sahip olmak ve erken teşhis için kendini dinleyip test yaptırmak.

ÖKSÜRÜK VE AĞRI YOKTU

Eşim, bir gün "Grip oldum galiba" dedi ve ara sıra titremeye başladı. Ateşini sürekli ölçtüm fakat 37 dereceydi. Ağrı yoktu. Öksürük hiç olmadı. 2 gün daha geçince, ona "Hadi test yaptırmaya gidelim" dedim. Bende ise hiçbir belirti yoktu. Yine de ben de test oldum. PCR testini yaptırdıktan sonra hemen eve döndük. 2 saat sonra telefon çaldı. Maalesef eşim ve ben "Pozitiftik". Sonuç pozitif olunca anında Sağlık Bakanlığı filyasyon ekibinden aradılar. İlacı vermek için eve geldiler. Böylece 10 günlük karantina sürecimiz başladı.

DÜZENLİ İLAÇ KULLANDIK

Gerçekten ilk 5 gün çok hafif geçti. Ağrı, öksürük ve nefes alamama gibi belirtiler yoktu. Ateşimiz 36-37 derece arasındaydı. "Allah Allah, neden acaba insanları, bu kadar korkutuyorlar; koronayı gripten daha hafif geçireceksek. Bu ne panik" dedim. İlaçları düzenli olarak kullanıyorduk. C vitamini ve D vitamini içmeyi de sürdürdük. Sanırım kişinin bünyesine ve bağışıklık sistemine göre hastalık ağır veya hafif geçiyor.

OZON TEDAVİSİNİN FAYDASI

Burada bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için yaptığımız bir şeyi de sizlere tavsiye etmek istiyorum. İmkanı olan herkes, mutlaka ozon tedavisi olmalı. Geçen yıl başı olduğumuz gibi bu yıl da, ozon tedavisi ve damardan serum olarak C vitamini alıyorduk. Düzenli olarak da spor yaptık. Sigara hiç kullanmadım. Galiba bunların faydasını koronada gördüm. Sadece 7. gün ateşim 38-39 dereceye çıktı. Biraz korktuk, "Acaba hastanelik mi olacağız" dedim. Hastalığımız boyunca her gün telefonla arayan Doktor Zeki Hozer, "Ateş demek, vücut virüsle savaşıyor demek. Antikor oluşturuyor demek. Onun için mutlaka ateş düşürücü ilaç kullan" deyince rahatladık. Kendisine bize gösterdiği yakın ilgiden dolayı çok teşekkür ederim.

HER GÜN ARADILAR

Tüm karantina süresinde Sağlık Bakanlığı ekiplerinin gerçekten kusursuz çalıştığını gördüm. Kimi zaman bakanlık görevlileri, kimi zaman İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri her gün telefonla arayarak, sağlık durumumuzu kontrol ettiler. Bütün bunları görünce kendimizi oldukça güvende hissettik. Ayrıca karantina süresinde birçok eş dost ve çalışma arkadaşlarımın desteği ve duaları bize şifa oldu.

TEŞEKKÜRLER

● İzmir Valisi sayın Yavuz Selim Köşger'e,

● Eskişehir Valisi sayın Erol Ayyıldız'a,

● Uşak Valisi sayın Funda Kocabıyık'a,

● EBSO Yönetim Kurulu Başkanı sayın Ender Yorgancılar'a,

● İZTO Yönetim Kurulu Başkanı sayın Mahmut Özgener'e,

● MÜSİAD İzmir Şube Başkanı sayın Bilal Saygılı'ya,

● Folkart Yönetim Kurulu Başkanı sayın Mesut Sancak'a,

● İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı sayın Azat Yeşil'e ve telefonla arayıp soran duasını esirgemeyen herkese tekrar tekrar çok teşekkür ederim.

Biz çok şükür korona belasını hafif atlattık. Allah tüm hastalara şifa versin.