BOLU'DA Bahadır M. (30), barışma isteğini geri çeviren kız arkadaşı Elif Pınar Ö.'nün kapısının önünde, tabancayla intihara kalkıştı. Olay, sabah saatlerinde Sümer Mahallesi Saroz Sokak'ta meydana geldi. Bahadır M., bir süre önce kendisinden ayrılan kız arkadaşı Elif Pınar Ö.'nün kapısına dayanarak barışma teklifinde bulundu. Genç kadın, kapıyı açmayıp teklifi geri çevirince, Bahadır M. tabancasını karnına dayayarak tetiğe bastı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Bahadır M'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Sevgilisi barışmayınca canına kıymak istedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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