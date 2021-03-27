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Haberler Yaşam Ankara merkezli 3 ilde ‘yarasa kız’ operasyonu

merkezli 3 ilde ‘’ operasyonu

Ankara merkezli 3 ilde ‘yarasa kız’ operasyonu

27.3.2021

ANKARA'DA, 'yarasa kız' adını verdikleri kadınların, sosyal medyada cinsel ilişkiye girme vaadiyle kandırdıkları erkekleri gasp eden çete çökertildi. Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu, kurbanların çağırıldığı pansiyon gibi yerlere gelen çete üyelerinin, tuzağa düşen erkekleri silah zoru ile tehdit edip paralarını gasp ettiği tespit edildi. Ankara merkezli 3 ilde yaklaşık 300 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 115 kişi gözaltına alındı.
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