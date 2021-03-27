Göçük altında kalan işçiden iyi haber geldi

DENİZLİ'DEKİ krom madeninde meydana gelen göçükte, kayaların altında kalan işçi Ramazan Karauzun (39) kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Beyağaç ilçesindeki krom madeninde öğle saatleri göçük yaşandı. Madende işçisi olarak çalışan Ramazan Karauzun, yaşanan göçük sırasında kayaların altında kaldı. Arkadaşları tarafından kayaların altından çıkartılan Karauzun, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karauzun, hastaneden arkadaşlarına görüntülü mesaj göndererek, iyi olduğunu söyledi