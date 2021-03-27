İtalya’da bir depoda 29 milyon doz aşı bulundu

AVRUPA Birliği, İtalya'da bir depoda 29 milyon doz AstraZeneca Kovid-19 aşısının ele geçirildiğini açıklayarak ülkeyi stokçuluk yapmakla suçladı. İddialar aşı bekleyen Avrupa ülkelerinde yankı uyandırırken, ilaç firması AstraZeneca, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Stokçuluk iddialarını yalanlayan firma, aşıların büyük bir kısmının AB ülkelerine teslim edileceğini, geri kalanının da Dünya Sağlık Örgütü'nün öncülüğünde düşük gelirli ülkelere gönderilmesinin planlandığını belirtti.