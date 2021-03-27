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Haberler Yaşam Otomobil altında kalan 7 yaşındaki çocuk öldü

Otomobil altında kalan 7 yaşındaki çocuk öldü

Otomobil altında kalan 7 yaşındaki çocuk öldü

27.3.2021

İSTANBUL'UN Bağcılar ilçesinde, sokakta oynadığı sırada otomobilin önce çarpıp daha sonra da üzerinden geçtiği 7 yaşındaki Muhammed Alhabid, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi.

Sokağa çıkan Muhammed Alhabid'e, rampadan aşağı inen otomobil çarpıp, daha sonra da üzerinden geçti. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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