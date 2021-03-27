Şehirler arası otobüste yüzde 50 indirim

ŞEHİRLER arası otobüslerde yüzde 50 yolcu kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, yolcu sayısını artırmak isteyen otobüs firmaları, "yan koltuk" ve "aile" tarifesi başlatıyor.

Yapılacak kampanyada, salgın endişesiyle yanında boş koltukla yolculuk etmek isteyen kişiler, yarım bilet parasıyla ikinci koltuğu boş tutabilecek. Aile bireyleri için de yüzde 20 indirim sağlanacak. Yeni kampanyanın önümüzdeki hafta tüm firmalarda geçerli olacağı kaydedildi.