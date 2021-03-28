Belediye binası yanında bomba yüklü araç patlatıldı

Kolombiya'nın Corinto ilçesinde belediye binası yakınındaki bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Patlamada 5'i sivil 11'i belediye çalışanı toplam 16 kişi yaralandı. Olayın terör saldırısı olduğu aktarılırken, Savunma Bakanı Diego Molano, "Suça karşı ateşkes yapmayacağız. Uyuşturucu tacirlerinin halkı terörize etmesine müsaade edilmeyecek" dedi. Saldırının terörist lider Pedro Antonio Marn'in öldürülmesinin 13. yıldönümü nedeniyle gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.