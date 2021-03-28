ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Virginia Beach kentinde önceki gece yerel saatle 23.20 sularında sahil bölgesinde silahlı çatışma yaşandı. Silah seslerinin duyulduğu ilk noktada 1 kişinin ölü, 8 kişinin yaralı bulunduğu kaydedildi. Olay yeri incelemesi sırasında ilk noktanın yakınlarında polisin bir kişinin ateşine karşılık vermesi sonucu ikinci ölüm gerçekleşti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen kişiler gözaltına alındı.
Bir gecede çıkan iki silahlı çatışmada 2 kişi öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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