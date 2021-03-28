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Haberler Yaşam Hercai yeni bölüm canlı izle I Hercai 65. bölüm canlı izle

I Hercai 65. bölüm canlı izle

ekranlarının sevilen dizisi Hercai yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. ve Miran'ın birbirlerine olan sevgisi Hercai severler tarafından soluksuz takip ediliyor. Hercai'de bu hafta, "Biz geldik, bizim şehrimize..." sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai yeni bölüm canlı izleme adresi...

Hercai yeni bölüm canlı izle I Hercai 65. bölüm canlı izle

28.03.2021, 20:03

HERCAİ DİZİSİNDE BU HAFTA

Doktorun son anda verdiği haberle bir mucizenin kapılarını aralayan Reyyan ve Miran tedavi için İstanbul'a giderler. Küçük kızlarını Hazar'a emanet edip onlarla birlikte İstanbul'a giden Zehra'nın yanı sıra, Fırat ve Zeynep'te yanlarındadır. Bu sırada Reyyan'ı hasta edenin Füsun olduğunu öğrenen Hazar'da hesap sormak üzere soluğu Aslanbey konağında alır. Son anda yetişen Azize oğlunu durdurmaya çalışır. İkisinin bunca yaşananın ardından ana oğul olmaya başladığını gören Füsun'u derin bir nefret duygusu sarmıştır.

HERCAİ 65. YENİ BÖLÜM CANI İZLE

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