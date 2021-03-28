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Haberler Yaşam Otomobil 20 metreden uçtu, sürücü can verdi

Otomobil 20 metreden uçtu, sürücü can verdi

Otomobil 20 metreden uçtu, sürücü can verdi

28.3.2021

ANTALYA Alanya'da virajda kontrolden çıkıp 20 metreden uçan otomobilin sürücüsü Ayşe Yakut (33), hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, önceki gece 22.30'da Emişbeleni mahallesinde meydana geldi.

Şehir merkezine giden Yakut'un kullandığı 07 AEV 961 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp 20 metre yükseklikten uçtu. Kazada Yakut yaralandı. Ekiplerin Alaaddin Keykubat Hastanesi'ne kaldırdığı kadın yaşamını yitirdi.

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