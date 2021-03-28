  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Şanlıurfa’da uçuruma düşen TIR’da bir ölü

’da uçuruma düşen TIR’da bir ölü

Şanlıurfa’da uçuruma düşen TIR’da bir ölü

28.3.2021

ŞANLIURFA Siverek'te TIR şarampole devrildi, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır kara yolunun 10. kilometresinde yaşandı. Siverek'ten Diyarbakır'a giden Onur K. idaresindeki 80 BE 797 plakalı TIR, yol hakimiyetini yitirerek şarampole devrildi. Sürücü Onur K. ile araçtaki Muhammed Mustafa Çetin yaralandı. Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Onur K'nın iyi olduğu öğrenilirken, Çetin kurtarılamadı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şanlıurfa’da uçuruma düşen TIR’da bir ölü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.