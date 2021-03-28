Şanlıurfa’da uçuruma düşen TIR’da bir ölü

ŞANLIURFA Siverek'te TIR şarampole devrildi, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır kara yolunun 10. kilometresinde yaşandı. Siverek'ten Diyarbakır'a giden Onur K. idaresindeki 80 BE 797 plakalı TIR, yol hakimiyetini yitirerek şarampole devrildi. Sürücü Onur K. ile araçtaki Muhammed Mustafa Çetin yaralandı. Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Onur K'nın iyi olduğu öğrenilirken, Çetin kurtarılamadı.

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