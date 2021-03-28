BURSA'DA süt toplama kamyonuna çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, 2 kişi ağır yaralandı. İzmir'den Bursa'ya seyreden Bilal Albaş (28) idaresindeki 16 ACS 039 plakalı araç, yoldan çıkarak aynı yöne giden E.B. (37) yönetimindeki 16 AN 527 plakalı süt toplama kamyonuna arkadan çarptı.
Sürücü Albaş ile Pınar İ. (30) ve Mehmet Akif K. (36) araçta sıkıştı. Albaş'ın olay yerinde öldüğü belirlenirken 2 yaralı tedavi altında.
Süt kamyonuna çarpan otomobil mezarı oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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