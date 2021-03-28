Saat 10.15'te başlayan ve 47 sınav merkezinde düzenlenen sınavda adaylara, çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 180 dakika süre verildi.
İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanları ile Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılan sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluştu.
ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav önlemleri aldı.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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