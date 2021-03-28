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Haberler Yaşam Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığınca, (2021-YÖKDİL/1) yapıldı.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
AA

28.03.2021, 15:41

Saat 10.15'te başlayan ve 47 sınav merkezinde düzenlenen sınavda adaylara, çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 180 dakika süre verildi.

İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanları ile Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılan sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluştu.

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav önlemleri aldı.

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