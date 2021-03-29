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Haberler Yaşam Aile Müge Anlı'dan yardım istemişti! 17 yaşındaki Umut 9 gün sonra bulundu.

Aile 'dan yardım istemişti! 17 yaşındaki Umut 9 gün sonra bulundu.

17 yaşındaki Umut Kemal 19 Mart Cuma günü ’den kayıplara karıştı. canlı yayın sonrasında programa gelen bir telefon ise anne-babanın gözyaşlarını dindirdi. Kaybının 9’uncu gününde Umut bir izleyicinin telefonuyla annesini arayarak , Silifke otogarında olduğu öğrenildi.

Aile Müge Anlı'dan yardım istemişti! 17 yaşındaki Umut 9 gün sonra bulundu.

29.03.2021, 12:18

Müge Anlı İle Tatlı Sert'e gelen anne Safiye Akçay gözyaşları içinde oğluna seslendi. Psikiyatrik sıkıntılar yaşadığı öğrenilen 17 yaşındaki gencin kısa bir süre öncede evden kaçtığı öğrenildi. Ailesi Umut'un 15 gün önce yine evden kaçtığını, yürüyerek Gebze'ye kadar gittiğini söyledi. Anne "Oğlumuz okula gönderdik okumadı. İçine kapanık bir çocuktu arkadaş edinemiyordu. Tek arkadaşı bendim." dedi.

Yayın sonrasında programa gelen bir telefon ise anne-babanın gözyaşlarını dindirdi. Kaybının 9'uncu gününde Umut bir izleyicinin telefonuyla annesini arayarak Mersin, Silifke otogarında olduğu öğrenildi. Müge Anlı ekibi de Silifke çocuk şubeye bilgi vererek anne babayla birlikte Mersin, Silifke'ye doğru yola çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen Umut daha sonra ailesine teslim edildi.

Çocuklarının bulunmasıyla derin bir nefes alan anne-baba, "Müge Anlı ve ekibine teşekkür ederiz. Dünyaya yeniden gelmiş gibiyiz. Günler sonra çocuğumuza kavuştuk. Psikolojik sorunları da olsa, evden kaçsa da o bizim çocuğumuz onu her zaman sarıp sarmalamaya hazırız." diyerek sevinçlerini Müge Anlı ekibiyle paylaştı.

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