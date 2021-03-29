Fevzi Kaan Türker: Yayınıma Acun abinin katılmasını istiyorum!

Samsun'da yaşayan Fevzi, gizlice açtığı yayınlardan sonra sosyal medyada bir anda ilgi odağı haline gelmesinden, gelecekteki hayallerinden ve açtığı canlı yayınlara en çok kimin katılmasını istediğinden bahsetti. Ve tabii ki biraz da müzik şölenine dönüştürdük sohbetimizi.

Nasıl başladı bu müzik yolculuğu? Nasıl bu kadar büyük bir kitleye ulaştın Fevzi?

Benim babam piyanist. Yasaklardan dolayı düğünlere gidemiyor. O yüzden orgunu eve getirdi. Ben de annemin telefonundan gizlice org çalıp şarkı söylediğim canlı yayınlar açmaya başladım. Keşfet'e düştüm. Fenomen oldum. Sonra ailem öğrendiğinde de çok mutlu oldu. Ben de mutlu oldum.

İçinde müzik aşkı var mıydı hep?

Vardı.

Arkadaşların ne diyor bu fenomen olma işine? Acayip havan vardır şimdi senin :)

Onlar biliyor mu bilmiyorum ki görüşemiyoruz :)

Gelecekte neler yapmak istiyorsun?

Babam düğüne gidince ben onun yanında davul çalıyorum. Cihazları taşımasına yardım ediyorum. Babamın yolundan gideceğim ben de.

O kadar ünlü oldun, neler değişti hayatında? Sokağa çıktığında tanınıyor musun?

Evet. Bana soruyorlar "Sen şu Instagram'daki fenomen değil misin?" diye. "Seni izliyoruz, hayranınız" diyorlar.

Peki, bugüne dek canlı yayınına katılan ünlülerden en keyif aldığın kişi kim oldu?

Tuğçe Kandemir ablam, Reynmen Yusuf abim, Nalet Bebe Ömer abim. Hepsi çok güzeldi.

Kendi bestelerin var mı?

İlk şarkımı Tuğçe ablam yapacak.

Komşular şikâyet ediyor mu her akşam her akşam müzik var diye?

Yok, etmiyorlar.

Canlı yayınına katılmasını istediğin biri var mı?

Acun abimi bekliyorum :)